2025 Top Jobs in Japan Week 44

DIRECTEUR GENERAL TOURISME
- Company: Takada-Travel
- Salary: ¥7.0M ~ ¥14.0M / Year Negotiable
- Location: Osaka, Japan
- Japanese: Business level
- Application: Overseas applications OK
Description de l'entreprise :
- TAKADA TRAVEL est une agence de voyage réceptive (DMC) de premier plan, spécialisée dans la création et l'opération de voyages sur mesure au Japon pour une clientèle internationale.
- Basés à Osaka, nous sommes fiers de notre approche multiculturelle et de notre service client d'excellence.
- Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons notre futur(e) Directeur/trice Général(e) pour piloter l'ensemble de nos activités.
Votre rôle : Directeur Général
- En tant que Directeur Général, vous serez le pilier de notre bureau d'Osaka. Avec le PDG, vous aurez la responsabilité complète de la gestion opérationnelle, stratégique et financière de l'entité.
- Vous ne vous contenterez pas de gérer : vous inspirerez, vous innoverez et vous dirigerez l'entreprise vers de nouveaux sommets de réussite sur le marché dynamique du tourisme inbound japonais.
Responsabilités principales :
- Direction Stratégique : Définir et mettre en œuvre la vision stratégique à long terme de l'entreprise, en assurant l'alignement avec les objectifs globaux du groupe.
- Supervision des Opérations : Superviser l'ensemble des départements (ventes FIT et GIR, marketing, opérations, finance, RH) pour garantir l'excellence opérationnelle et la satisfaction client.
- Leadership et Management : Diriger, motiver et développer une équipe multiculturelle.
- Favoriser une culture d'entreprise positive, collaborative et performante.
- Développement Commercial : Identifier et développer de nouvelles opportunités de marché, renforcer les relations avec les partenaires stratégiques (B2B) et représenter l'entreprise lors d'événements clés.
- Conformité et Qualité : Veiller à ce que toutes les opérations soient conformes aux réglementations locales et aux standards de qualité de l'entreprise.
Qualifications et profil recherché :
- Ce poste de direction exige une combinaison d'expérience en gestion, de connaissance du secteur et de compétences interculturelles.
- Compétences indispensables
- Expérience : Expérience obligatoire dans le secteur du tourisme ou de l'hôtellerie, dont au moins 5 ans à un poste de direction ou manager.
- Connaissance du marché : Compréhension approfondie du marché du tourisme réceptif (inbound) au Japon.
- Leadership : Capacité avérée à gérer et inspirer des équipes multidisciplinaires et multiculturelles.
- Vision stratégique : Solides compétences en analyse, planification stratégique et résolution de problèmes.
Langues (essentiel pour notre environnement) :
- Français : Courant ou natif.
- Anglais : Courant (niveau professionnel).
- Japonais : Courant (niveau professionnel, équivalent JLPT N2 minimum) pour gérer les opérations locales, les partenaires et une partie du personnel (nos collaborateurs sont français et japonais).
Security Staff in Toyosu, Tokyo
- Company: Executive Protection, Inc.
- Salary: ¥1,600 / Hour
- Location: Tokyo, Japan
- English: Business level
- Japanese: Basic
- Application: Must currently reside in Japan
Short-Term Job Opportunity until December in Tokyo.
Experience Security Work in Japan at the Famous 'That Company's' Data Center.
As a first step to get full-time opportunity in Japan, How about to start by short-term security officer position?
Primarily seated tasks, indoor work unaffected by weather. No prior security experience required, training provided!
Job Description:
- Security of a major well-known foreign company's Data Center.
- Entrance and exit management of the facility
- Monitoring entrances and exits within the facility
- Facility patrolling
- Security position for the building phase of the facility.
at this stage, the facility is preparing to open. There will be people coming in and out to the facility, final construction activities like wiring are ongoing, thus wearing a helmet while working is required.
Duration:
October 16 - December 16
Training provided for beginners' peace of mind.
Even after you start working, seniors will always support you. No complex tasks at all!
Required:
- No disqualifying factors under the Security Business Act
Work restriction on residence card is "none"
- Comfortable with routine English tasks like templates
- Japanese: Conversational level
- PC skills: Beginner
