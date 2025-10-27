2025 Top Jobs in Japan Week 44

Description de l'entreprise :

- TAKADA TRAVEL est une agence de voyage réceptive (DMC) de premier plan, spécialisée dans la création et l'opération de voyages sur mesure au Japon pour une clientèle internationale.

- Basés à Osaka, nous sommes fiers de notre approche multiculturelle et de notre service client d'excellence.

- Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons notre futur(e) Directeur/trice Général(e) pour piloter l'ensemble de nos activités.



Votre rôle : Directeur Général

- En tant que Directeur Général, vous serez le pilier de notre bureau d'Osaka. Avec le PDG, vous aurez la responsabilité complète de la gestion opérationnelle, stratégique et financière de l'entité.

- Vous ne vous contenterez pas de gérer : vous inspirerez, vous innoverez et vous dirigerez l'entreprise vers de nouveaux sommets de réussite sur le marché dynamique du tourisme inbound japonais.



Responsabilités principales :

- Direction Stratégique : Définir et mettre en œuvre la vision stratégique à long terme de l'entreprise, en assurant l'alignement avec les objectifs globaux du groupe.

- Supervision des Opérations : Superviser l'ensemble des départements (ventes FIT et GIR, marketing, opérations, finance, RH) pour garantir l'excellence opérationnelle et la satisfaction client.

- Leadership et Management : Diriger, motiver et développer une équipe multiculturelle.

- Favoriser une culture d'entreprise positive, collaborative et performante.

- Développement Commercial : Identifier et développer de nouvelles opportunités de marché, renforcer les relations avec les partenaires stratégiques (B2B) et représenter l'entreprise lors d'événements clés.

- Conformité et Qualité : Veiller à ce que toutes les opérations soient conformes aux réglementations locales et aux standards de qualité de l'entreprise.



Qualifications et profil recherché :

- Ce poste de direction exige une combinaison d'expérience en gestion, de connaissance du secteur et de compétences interculturelles.

- Compétences indispensables

- Expérience : Expérience obligatoire dans le secteur du tourisme ou de l'hôtellerie, dont au moins 5 ans à un poste de direction ou manager.

- Connaissance du marché : Compréhension approfondie du marché du tourisme réceptif (inbound) au Japon.

- Leadership : Capacité avérée à gérer et inspirer des équipes multidisciplinaires et multiculturelles.

- Vision stratégique : Solides compétences en analyse, planification stratégique et résolution de problèmes.



Langues (essentiel pour notre environnement) :

- Français : Courant ou natif.

- Anglais : Courant (niveau professionnel).

- Japonais : Courant (niveau professionnel, équivalent JLPT N2 minimum) pour gérer les opérations locales, les partenaires et une partie du personnel (nos collaborateurs sont français et japonais).