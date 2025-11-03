2025 Top Jobs in Japan Week 45

Serão realizadas atividades de promoção do Clip Studio Paint para o público global e a Localização e adaptação cultural do aplicativo Clip Studio Paint, serviços relacionados e conteúdos.



▼ Descrição das atividades do departamento

O departamento realiza atividades de localização e adaptação cultural do aplicativo gráfico Clip Studio Paint, utilizado por mais de 55 milhões de artistas em todo o mundo, além de serviços e conteúdos relacionados. Também conduz ações de marketing voltadas principalmente para as 11 línguas nas quais o aplicativo está disponível, atingindo usuários globalmente.



Nosso objetivo é expandir a presença de um aplicativo japonês para o mundo, criando conteúdos úteis que incentivem mais artistas a utilizá-lo, além de gerenciar anúncios e promoções.



▼ Relação com outras equipes

・Nas iniciativas de marketing, colaboramos com os responsáveis pela direção de cada projeto para aprimorar e executar as ações

・Para sites, peças criativas e conteúdos, trabalhamos em conjunto com os designers do departamento de produção interna

・No gerenciamento de conteúdo, patrocínio de eventos e colaborações, mantemos comunicação com empresas externas, influenciadores digitais e criadores de conteúdo

・Na localização e adaptação cultural de aplicativos e serviços, realizamos as traduções mediante solicitação do departamento de desenvolvimento



▼ Descrição detalhada do trabalho

【Marketing】

As tarefas serão definidas considerando sua experiência anterior, habilidades e preferências. O colaborador atuará em conjunto com os responsáveis pela direção de cada projeto, executando atividades de marketing, analisando os resultados das ações realizadas e implementando melhorias para maximizar os efeitos das campanhas futuras. Atualmente, as principais atividades incluem:

- Marketing de influenciadores, com foco em Instagram, TikTok e YouTube

- Organização de workshops e sessões de live drawing em eventos (com criadores locais)

- Gestão de redes sociais para aumentar reconhecimento da marca e engajar fãs

- Otimização contínua de anúncios em Web e redes sociais

- Melhoria de conteúdos de artigos em mídias próprias e estratégias de SEO



【Localização e adaptação cultural】

As traduções de aplicativos, serviços, tutoriais, sites, materiais de marketing, entre outros, são atribuídas a cada colaborador pelo coordenador responsável. O gerenciamento das tarefas é feito na ferramenta Backlog, e a tradução é realizada utilizando o programa memoQ. Após a conclusão, outro colaborador realiza a revisão, finalizando a tarefa.



▼ Linguagens de programação, ferramentas e equipamentos utilizados

【Equipamentos】

・Computador (Windows, Mac)

・Sistemas móveis (iPad, iPhone, Android, Chromebook)



【Ferramentas】

・Ferramentas utilizadas: Google Workspace, Clip Studio Paint

・Ferramenta de tradução: memoQ

・Ferramentas de colaboração: Slack, Backlog, Zoom, Gyazo, Docusign



▼ Atrativos da vaga

・Participar da gestão de promoções internacionais, como eventos, concursos e campanhas publicitárias, levando alegria e inspiração a diversos artistas por meio do aplicativo e seus serviços.

・Ter a oportunidade de trabalhar junto a ilustradores profissionais, criadores de quadrinhos e animação, colaborando em produções e eventos.

・Ver seus trabalhos de tradução em aplicativos, serviços e conteúdos serem lançados globalmente, recebendo feedback dos usuários por meio de redes sociais e outras plataformas.

・Contribuir com ideias para melhorar aplicativos e serviços, baseando-se em opiniões de usuários e análises das ações realizadas, participando ativamente do processo de criação.



▼ Plano de carreira

Além de desenvolver suas habilidades como profissional de marketing e tradutor, há a possibilidade de atuar como líder de equipe do seu idioma e, no futuro, assumir cargos de gestão, como chefe de seção ou gerente de departamento.



▼ Requisitos indispensáveis

・Português nativo ou equivalente

・Nível de japonês apropriado para negócios (JLPT N2 ou superior)

・Experiência em tradução do japonês para o português

・Como a atuação será principalmente em marketing voltado ao Brasil e à América Latina, é necessário ter conhecimento detalhado sobre a cultura, economia e tendências da região



▼ Requisitos desejáveis

・Experiência em pelo menos uma das seguintes áreas: gestão de anúncios na web, SEO, gerenciamento de redes sociais, redação de páginas e conteúdos para web, direção de produção de páginas web, vendas ou relacionamento com empresas

・Experiência no uso de aplicativos e softwares gráficos, como Adobe Photoshop ou Procreate

・Gostar de desenhar

・Experiência em ilustração ou quadrinhos digitais



▼ Perfil desejado do candidato

・Interesse e disposição para se envolver em novas tarefas, mesmo que nunca tenha realizado algo parecido antes

・Capacidade de analisar resultados numericamente, propor melhorias e implementá-las

・Habilidade de compartilhar ativamente suas ideias e opiniões, respeitando também as opiniões dos outros

・Motivação e paixão para apoiar criadores na região de atuação e incentivar mais pessoas a utilizarem o Clip Studio Paint