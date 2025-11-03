2025 Top Jobs in Japan Week 45

If you’re looking to work in Japan, check back here each week as we review our database of the top jobs in Japan posted to GaijinPot and showcase some of the most interesting ones.
Senior Operations Executive
- Company: Kobe Motor Company
- Salary: ¥250,000 ~ ¥400,000 / Month
- Location: Kanagawa, Japan
- English: Fluent
- Japanese: Fluent
- Application: Must currently reside in Japan
Kobe Motor Company is one of Japan’s leading exporters of used and luxury vehicles, delivering quality and trust to more than 60 international markets. With over two decades of experience, we pride ourselves on innovation, integrity, and excellence in the global automotive export industry.
Role Overview:
We are looking for a proactive, bilingual (Japanese–English) Senior Operations Executive to join our growing team at our Japan Headquarters. This pivotal role will oversee and optimize our entire operational process from vehicle procurement to final shipment ensuring efficiency, accuracy, and client satisfaction at every step.
Key Responsibilities:
Operational Oversight: Manage the complete logistics cycle, ensuring smooth coordination between procurement, storage, and shipment operations.
Partner Relations: Build and maintain strong relationships with shipping lines, freight forwarders, and transport companies to guarantee seamless vehicle movements.
Process Optimization: Identify operational bottlenecks and implement process improvements for greater efficiency and cost-effectiveness.
Negotiation & Coordination: Secure vessel space and shipping schedules, ensuring timely vehicle dispatches to global clients.
Business Development: Leverage your network and strategic insight to explore new market opportunities and contribute to Kobe Motor’s international growth.
Cross-Department Collaboration: Work closely with internal teams sales, accounts, and logisticsto ensure end-to-end operational excellence.
Requirements:
Language Skills: Fluent in both Japanese and English (written and spoken).
Experience: Proven background in operations, logistics, or automotive trade (export industry experience preferred).
Negotiation: Strong negotiation skills with a record of successful deal-making.
Problem Solving: Analytical and solution-oriented mindset; able to handle complex operational challenges independently.
Organization: Excellent multitasking and time-management skills; strong attention to detail.
Adaptability: Thrive in a fast-paced, multicultural environment with changing priorities.
Why Join Us:
At Kobe Motor Company, you’ll be part of a dynamic, globally respected organization that values growth, innovation, and teamwork. You’ll have the opportunity to influence real business outcomes, work with international partners, and develop a long-term career in Japan’s leading automotive export industry.
Join our journey toward excellence apply now and drive your career forward with Kobe Motor Company.
Trade Administration Staff
- Company: Sakurashi Precious Metals Co., Ltd.
- Salary: ¥250,000 / Month
- Location: Tokyo, Japan
- Japanese: Fluent
- Application: Must currently reside in Japan
Work Location: Itabashi, Tokyo
Job Responsibilities:
・Administrative tasks related to the sale of precious metal products and customer service
・Handling contracts, invoices, and payment-related administrative processes
・Communication with customers and business partners in Japanese and Chinese
・Organizing market and sales materials and preparing business reports
・Providing support for tasks assigned by supervisors
Qualifications:
・Language Skills: Business-level Japanese (N2 or above), native-level Chinese
・Experience: Sales or administrative experience preferred, but entry-level candidates are welcome to apply
・Profile: Detail-oriented, strong communication skills, and a team player
・Visa Status: Must have a valid work visa for Japan
Working Conditions:
・Working Hours: 10 a.m.– 7 p.m. (including 1-hour break)
・Childcare Support: Flexible working hours and other support systems
・Number of Positions: 3
Application Process:
APPLY from BELOW ↓
Email Subject Example: “Trade Administration Staff Application – [Your Name]”
【Remoto】Marketing e localização e adaptação cultural de conteúdos para o português ／ マーケティング・ローカライズ・カルチャライズ（ポルトガル語）
- Company: Celsys
- Salary: ¥4.5M ~ ¥7.0M / Year Negotiable
- Location: Tokyo, Japan
- Japanese: Business level
- Application: Must currently reside in Japan
Serão realizadas atividades de promoção do Clip Studio Paint para o público global e a Localização e adaptação cultural do aplicativo Clip Studio Paint, serviços relacionados e conteúdos.
▼ Descrição das atividades do departamento
O departamento realiza atividades de localização e adaptação cultural do aplicativo gráfico Clip Studio Paint, utilizado por mais de 55 milhões de artistas em todo o mundo, além de serviços e conteúdos relacionados. Também conduz ações de marketing voltadas principalmente para as 11 línguas nas quais o aplicativo está disponível, atingindo usuários globalmente.
Nosso objetivo é expandir a presença de um aplicativo japonês para o mundo, criando conteúdos úteis que incentivem mais artistas a utilizá-lo, além de gerenciar anúncios e promoções.
▼ Relação com outras equipes
・Nas iniciativas de marketing, colaboramos com os responsáveis pela direção de cada projeto para aprimorar e executar as ações
・Para sites, peças criativas e conteúdos, trabalhamos em conjunto com os designers do departamento de produção interna
・No gerenciamento de conteúdo, patrocínio de eventos e colaborações, mantemos comunicação com empresas externas, influenciadores digitais e criadores de conteúdo
・Na localização e adaptação cultural de aplicativos e serviços, realizamos as traduções mediante solicitação do departamento de desenvolvimento
▼ Descrição detalhada do trabalho
【Marketing】
As tarefas serão definidas considerando sua experiência anterior, habilidades e preferências. O colaborador atuará em conjunto com os responsáveis pela direção de cada projeto, executando atividades de marketing, analisando os resultados das ações realizadas e implementando melhorias para maximizar os efeitos das campanhas futuras. Atualmente, as principais atividades incluem:
- Marketing de influenciadores, com foco em Instagram, TikTok e YouTube
- Organização de workshops e sessões de live drawing em eventos (com criadores locais)
- Gestão de redes sociais para aumentar reconhecimento da marca e engajar fãs
- Otimização contínua de anúncios em Web e redes sociais
- Melhoria de conteúdos de artigos em mídias próprias e estratégias de SEO
【Localização e adaptação cultural】
As traduções de aplicativos, serviços, tutoriais, sites, materiais de marketing, entre outros, são atribuídas a cada colaborador pelo coordenador responsável. O gerenciamento das tarefas é feito na ferramenta Backlog, e a tradução é realizada utilizando o programa memoQ. Após a conclusão, outro colaborador realiza a revisão, finalizando a tarefa.
▼ Linguagens de programação, ferramentas e equipamentos utilizados
【Equipamentos】
・Computador (Windows, Mac)
・Sistemas móveis (iPad, iPhone, Android, Chromebook)
【Ferramentas】
・Ferramentas utilizadas: Google Workspace, Clip Studio Paint
・Ferramenta de tradução: memoQ
・Ferramentas de colaboração: Slack, Backlog, Zoom, Gyazo, Docusign
▼ Atrativos da vaga
・Participar da gestão de promoções internacionais, como eventos, concursos e campanhas publicitárias, levando alegria e inspiração a diversos artistas por meio do aplicativo e seus serviços.
・Ter a oportunidade de trabalhar junto a ilustradores profissionais, criadores de quadrinhos e animação, colaborando em produções e eventos.
・Ver seus trabalhos de tradução em aplicativos, serviços e conteúdos serem lançados globalmente, recebendo feedback dos usuários por meio de redes sociais e outras plataformas.
・Contribuir com ideias para melhorar aplicativos e serviços, baseando-se em opiniões de usuários e análises das ações realizadas, participando ativamente do processo de criação.
▼ Plano de carreira
Além de desenvolver suas habilidades como profissional de marketing e tradutor, há a possibilidade de atuar como líder de equipe do seu idioma e, no futuro, assumir cargos de gestão, como chefe de seção ou gerente de departamento.
▼ Requisitos indispensáveis
・Português nativo ou equivalente
・Nível de japonês apropriado para negócios (JLPT N2 ou superior)
・Experiência em tradução do japonês para o português
・Como a atuação será principalmente em marketing voltado ao Brasil e à América Latina, é necessário ter conhecimento detalhado sobre a cultura, economia e tendências da região
▼ Requisitos desejáveis
・Experiência em pelo menos uma das seguintes áreas: gestão de anúncios na web, SEO, gerenciamento de redes sociais, redação de páginas e conteúdos para web, direção de produção de páginas web, vendas ou relacionamento com empresas
・Experiência no uso de aplicativos e softwares gráficos, como Adobe Photoshop ou Procreate
・Gostar de desenhar
・Experiência em ilustração ou quadrinhos digitais
▼ Perfil desejado do candidato
・Interesse e disposição para se envolver em novas tarefas, mesmo que nunca tenha realizado algo parecido antes
・Capacidade de analisar resultados numericamente, propor melhorias e implementá-las
・Habilidade de compartilhar ativamente suas ideias e opiniões, respeitando também as opiniões dos outros
・Motivação e paixão para apoiar criadores na região de atuação e incentivar mais pessoas a utilizarem o Clip Studio Paint
English Elementary School Teacher
- Company: Tokyo Korean School
- Salary: ¥300,000 ~ ¥350,000 / Month
- Location: Tokyo, Japan
- English: Native level
- Application: Overseas applications OK
Job Type: Full-time teacher
Job Information
- School: Tokyo Korean School
- Location: Shinjuku, Tokyo
- Salary Offered: 300,000-350,000 JPY per month, depending on qualifications. First year is set as a probationary year. From the second year the salary increases to a higher base pay plus 5,000 JPY per month for each full-time year of prior teaching experience.
- Open Positions: Two qualified native English-speaking elementary school teachers.
Job Conditions
Starting Date: April 1, 2026 (subject to change) to March 31, 2027
Teaching position: Take charge of one class in a grade 1-6 English immersion program.
Working Days: Monday-Friday
Teaching Hours: 22 (40-minute) classes / Week
Working Hours: A.M 8:20 – P.M 5:00.
Term of Contract: April 1, 2026 (or agreed-upon date) to March 31, 2027. Teachers may renew yearly for a total of up to four years.
Description of position:
Tokyo Korean School has a modified English immersion program in the elementary school. We are looking for motivated, a qualified teacher to fill a full-time position. If you pass the first evaluation process, you will be asked to have an interview via Zoom. You will also be expected to provide copies of degrees and teaching license/certificate at the interview stage. If possible, it is suggested you submit scanned copies of these with your application form.
Application Deadline: Friday, November 14, 2025, by 5PM.
Calls for an interview will be made by November 28th. Interviews will be scheduled individually.
The final notice will be made by December 3th. This schedule is subject to change if there are no suitable candidates.
Qualifications:
Native English Speaker
Elementary Teacher's Degree/Certificate/License
Preferred:
Certification in Subject Areas
Min 2 years Teaching in a Native-English-speaking country
Teaching Experience at Elementary School level
School Description:
www.tokos.ed.jp and www.tokyokoreanschool.weebly.com
