Tweet of the Week #152: Cat Tricked Into Going to The Vet

Pets in Japan also hate going to the doctor.

Like us, our pets are not too excited about a trip to the doctor. But, no matter the treats and cuddles, getting a scared dog or an anxious cat to the veterinarian can take some effort. A trip to the clinic can traumatize them, so you better be clever to get them to go next time.

When @thisistokuzawat’s cat check-up is around the corner, grabbing the pet carrier is enough for their companion to run and hide. But on appointment day, the kitty was already conveniently in a cardboard box. So they ditched the pet carrier and opted to bring the caught off-guard cat in a prison of their very own making.

On Twitter, other users shared their struggle with getting their beloved pets to their check-ups.

Sneaky trick

動物 ( どうぶつ ) 病院 ( びょういん ) の 日 ( ひ ) 。

キャリーバッグ 出 ( だ ) して 察知 ( さっち ) されると 隠 ( かく ) れちゃうから、 気 ( き ) の 毒 ( どく ) だけど、たまたま 入 ( はい ) ってた 段 ( だん ) ボールのまま 連 ( つ ) れてった。

“Veterinary day!

If my cat catches me getting the pet carrier, he hides, so I felt sorry, but I carried him to the clinic in the cardboard box he happened to be in.”

Fighting until the end

使 ( つか ) い 古 ( ふる ) しのリードでお 恥 ( は ) ずかしいですが動物病院に 行 ( い ) きたくないとの 戦 ( たたか ) い

全 ( まった ) く 動 ( うご ) かなくなっちゃったんで 抱っこ ( だ ) っこして 病院 ( びょういん ) へ

ダイエットしてたんだけど 22 ( にじゅうに ) キロまで 落 ( お ) ちてて 褒 ( ほ ) められた☺️ 偉 ( えら ) いねえ

飼 ( か ) い 主 ( ぬし ) も 頑張 ( がんば ) らないと 30 ( さんじゅう ) メートルほど抱っこしただけで 死 ( し ) にそうだよこっちは

“I’m embarrassed to be using an old leash, but he’s been fighting not to go to the veterinary clinic. He completely stopped moving, so I had to carry him to the hospital. I’ve been on a diet and lost 22kg, and I’ve been praised. I’m so proud of myself! If I don’t work hard, I’ll die from carrying him over 30 meters!”

They know…

今日 ( きょう ) は動物病院に行く、ということを 覚 ( おぼ ) えているらしい

“Looks like he remembers that he’s going to the veterinary clinic today.”

Vocabulary for at the veterinarian

Here are a few sentences and vocabulary you should know when you go to the veterinary clinic in Japan.

問診 ( もんしん ) 票 ( ひょう ) にご 記入 ( きにゅう ) ください: Please fill out the medical questionnaire.

にご ください: Please fill out the medical questionnaire. 名前 ( なまえ ) が 呼 ( よ ) ばれるまでこちらでお 待 ( ま ) ちください: Please wait until the doctor calls your name.

が ばれるまでこちらでお ちください: Please wait until the doctor calls your name. すべての 検査 ( けんさ ) にOO 円 ( えん ) の 費用 ( ひよう ) がかかります: All the tests will cost OO yen.

にOO の がかかります: All the tests will cost OO yen. 午後 ( ごご ) 5時 ( ごじ ) ころお 迎 ( むか ) えにきてください: Please come get him/her at 5 p.m. this afternoon.